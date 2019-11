Reden

Youtube heeft al jaren de regel dat je minimaal 13 jaar moet zijn voordat je een Youtube-account kunt aanmaken. Maar ouders laten kinderen toch filmpjes van bijvoorbeeld Peppa Pig kijken op hun eigen account en Youtube heeft daar nooit wat aangedaan. Google, de eigenaar van Youtube, is nu op de vingers getikt door een Amerikaanse rechtbank vanwege een wet omtrent de privacy van kinderen (COPPA) en is een boete opgelegd van 170 miljoen dollar. In een schikking om verdere boetes te voorkomen, gaat Google nu de video’s op Youtube aan banden leggen. Deze nieuwe regels gaan vanaf januari 2020 in.

Regels

Videoproducenten moeten voortaan voor elke video aangeven of deze geschikt is voor kinderen of niet. Dit geldt niet alleen voor nieuwe video’s, maar ook voor oudere. Video’s die voor kinderen bedoeld zijn, krijgen nu niet meer de mogelijkheid om persoonlijke advertenties van Google te tonen, waardoor producenten inkomsten mislopen. Daarbij wordt het moeilijker om video’s voor kinderen te vinden, dankzij het uitzetten van meerdere elementen van Youtube. Zo wordt het bijvoorbeeld niet mogelijk om commentaar te plaatsen bij video’s voor kinderen.

Onduidelijkheid

De pagina met regels op de site van de FTC (Amerikaanse overheidsorganisatie voor bescherming van consumenten) zijn niet echt duidelijk over wat wel en niet voor kinderen is. Zo zegt de site bijvoorbeeld dat animatie automatisch voor kinderen is. Peppa Pig en Paw Patrol zijn natuurlijk voor kinderen, maar animatieseries zoals South Park en The Simpsons zijn voor een ouder publiek.

Boete

Als producenten video’s maken die gericht zijn op kinderen maar het niet als zodanig labelen dan riskeren ze een boete van 40.000 dollar per video. Maar omdat het onduidelijk is wat wel en niet wordt gezien als voor kinderen zijn producenten onzeker over wat ze met hun video’s moeten doen. Het is onduidelijke voor een filmmaker wat ze wel en niet kunnen maken, aanbieden en hoe ze het moeten labelen zonder risico te lopen. Als ze het labelt voor kinderen dan verdien je geen loon, maar als je het niet labelt dan riskeer je een boete.

COPPA

COPPA is een specifieke wet die zegt dat bedrijven geen informatie mogen verzamelen over kinderen, iets wat Youtube en moederbedrijf Google wel doen. Zoals hierboven al vermeld staat: als kinderen video’s van Peppa Pig willen zien, dan gaan ze op de tablet van hun ouders zitten en op hun Youtube-account. Google ziet dan dat dit account gebruikt wordt voor kinderfilmpjes en zal dan advertenties aanbieden gericht op kinderen. COPPA staat dit niet toe en wil Youtube aan banden leggen.

Algoritme

Het probleem dat veel producenten voorspellen, heeft te maken met het algoritme dat Youtube gebruikt. Als het algoritme bepaalt dat een video met een horror-spel bestempelt als voor kinderen, dan heeft de producent geen tot weinig manieren om het aan te vechten. Google heeft tot nu toe met eerdere regelveranderingen weinig interesse getoond om het Youtube-algoritme te controleren.

Resultaat

Het resultaat van deze aankondiging van Google is dat veel producenten zich nu aan het ingraven zijn door bijvoorbeeld vroegtijdig rechtsbijstand te zoeken. Producenten vinden het wrang dat zij gestraft worden voor een overtreding waar Google zich schuldig aan maakt. De videomakers weten dat elke video individueel gecontroleerd zou moeten worden volgens de nieuwe regelgeving, maar ze weten ook dat Google dat niet kan of wil doen en in plaats daarvan het algoritme vertrouwen.