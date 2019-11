Twitter was van plan om inactieve accounts in de EU te verwijderen. Na veel kritiek heeft het bedrijf besloten om deze actie voorlopig uit te stellen.

Inactief

Op woensdag 27 november kondigde Twitter aan dat ze inactieve accounts zouden verwijderen vanaf 12 december. Twitter kondigde dit aan in een e-mail waarin ze klanten vertelden om voor 11 december in te loggen als ze hun account zouden willen behouden. De enige klanten die deze mail ontvingen, waren echter klanten die al een half jaar of langer niet hadden ingelogd. Een belangrijke sectie aan accounts die hierdoor gewist zouden worden, zijn accounts van overleden gebruikers. Nabestaanden waren ontzet door dit nieuws en lieten hun ongenoegen blijken via Twitter.

In memoriam

Vandaag (donderdag 28 november) meldt Twitter dat ze de klachten van gebruikers gehoord hebben en dat ze niet doorzetten met dit plan. Twitter zegt dat het opruimen van inactieve accounts wordt uitgesteld totdat ze een manier hebben gevonden om deze specifieke accounts van overledenen te behouden. In tegenstelling tot Facebook heeft Twitter geen manier om accounts een ‘in memoriam’- status te geven.

Betrouwbaar beeld

De reden van Twitter om inactieve accounts op te schonen, was om te zien welke accounts echt zijn en welke niet. Op deze manier wilde Twitter bijvoorbeeld afkomen van spam- en robotaccounts. Deze accounts zijn wel actief, maar ze loggen weinig tot niet in en hierdoor kan Twitter ze herkennen. Met deze schoonmaak zou duidelijke worden hoeveel volgers een gebruiker of bedrijf echt heeft.

AVG

Overigens liepen alleen de accounts toegeschreven aan klanten in de Europese Unie gevaar. Omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op burgers van de EU, helpt het opruimen van deze inactieve accounts met potentiële privacyklachten waar Twitter zich schuldig aan kan maken.

Twitter geeft aan dat als het eenmaal inactieve accounts gaat verwijderen, het om miljoenen accounts kan gaan en de verwijdering daarvan maanden in beslag kan nemen.