Aanstaande donderdag is het Thanksgiving in de VS. De dag na Thanksgiving is Black Friday: een van origine Amerikaanse feestdag die in het teken staan van grote kortingen bij (grote) retailers.

Deze dag wint ieder jaar meer terrein in Europa. In 2018 vonden er 38% meer iDeal-betalingen plaats op Black Friday ten opzichte van 2017. Daarnaast vonden er 21% meer pintransacties plaats, wat een verdubbeling is van de normale jaarlijkse groei. De iDeal-transacties alleen waren al goed voor 850 miljoen euro omzet.

Het merendeel van het Black Friday-verkeer speelt zich online af. Dit, samen met de kennis dat 64% van de aankopen die op Black Friday worden gedaan dienen als kerstcadeau, zou genoeg moeten zijn om te kijken naar de mogelijkheden die je webwinkelplatform biedt voor het bereiken van een hogere conversie.

Het belang van data

De beste zakelijke beslissingen zijn gebaseerd op data. Analyseer daarom eerdere acties of promo’s die je gedaan hebt en kijk welke daarvan het beste werkten. Een modern webwinkelplatform zoals Lightspeed ecommerce biedt gedetailleerde rapporten waaruit jij kunt afleiden welke acties uit het verleden het beste resultaat hebben opgeleverd. Het format van die promo’s kun je vervolgens gebruiken als uitgangspunt voor toekomstige kortingsacties.

Optimale marketing

Zorg ervoor dat jouw e-commerceplatform SEO-tools aanbiedt waarmee je zoekwoorden en metatermen specifieker kunt instellen, zo komen potentiële klanten jouw onderneming eerder tegen in Google. Daarnaast kun je, als je blogs plaatst, blogs schrijven over relevante thema’s rondom de feestdagen.

Voorkom teleurstellingen

Of je alleen een webshop runt, of een online plus fysieke onderneming naast elkaar, rondom de feestdagen is het van extra belang dat je voorraad op orde hebt. Mensen vertrouwen erop dat hun bestelling bij jou op tijd aankomt om aan een vriend of familielid te kunnen geven. Zorg ervoor dat je webwinkelplatform voorziet in overzichtelijk voorraadbeheer en communiceer daarnaast duidelijk de verwachte bezorgtijd naar je bezoekers. Zo voorkom je teleurstellingen en ontevreden klanten.

Black Friday is het officieuze startschot van de feestdagen. Zorg er om die reden voor dat jij en je webshop klaar zijn voor de te verwachten drukte!