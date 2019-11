76 procent van de Nederlanders gelooft dat oudere mensen vaker worden gehackt, omdat ze niet zo goed met technologie kunnen omgaan dan jongere generaties. Eén op de zeven Nederlanders kan weinig medelijden met ze opbrengen: als ze worden gehackt, is dat hun eigen schuld. Dit blijkt uit onderzoek van VPN-provider GOOSE VPN onder meer dan 1.000 Nederlanders. Opvallend is dat bijna 20 procent van de 65-plussers zelf ook gelooft dat het hun eigen schuld is als ze worden gehackt.

Ouderen zouden vaker worden gehackt, maar iedereen loopt een risico

Wie loopt het grootste risico om gehackt te worden? Voor driekwart van de Nederlanders is het duidelijk: oudere mensen worden vaker gehackt, omdat ze niet zo goed kunnen omgaan met technologie. 83 procent van jongeren tot 24 jaar deelt deze mening. Is het ook de schuld van ouderen als ze vaker worden gehackt? Eén op de zeven Nederlanders vindt van wel. Opvallend is dat ongeveer één op de vijf 65-plussers de hand in eigen boezem steekt: maar liefst 18 procent gelooft dat het inderdaad hun eigen schuld is als ze worden gehackt.

Joeri van de Watering, CEO bij GOOSE VPN: “Het is opvallend dat meer dan driekwart van de Nederlanders gelooft dat ouderen vaker worden gehackt, omdat iedereen risico loopt. Vaak zijn het juist de personen die de meeste tijd online doorbrengen die worden gehackt. Het risico op een hack heeft niets met leeftijd te maken. Daarom is het belangrijk dat iedereen er alles aan doet om veilig te internetten. Let op bij verdachte e-mails en oproepen, laat niet zomaar gegevens achter en controleer bijvoorbeeld of een boodschap echt afkomstig is van de bank of gemeente.”

Vrouwen lijken banger voor hack, Nederlanders voelen weinig urgentie beschermen gegevens

Uit het onderzoek blijkt dat 90 procent van de Nederlanders het risico om gehackt te worden steeds groter ziet worden. Er is een duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen. In bijna alle leeftijdscategorieën zijn vrouwen er meer van overtuigd dat hackers meer dan ooit een risico vormen. Vrouwen lijken dus banger om gehackt te worden.

Bijna iedereen gelooft dat hackers een risico zijn; je zou verwachten dat iedereen zijn of haar persoonlijke informatie goed afschermt. Niets blijkt minder waar: minder dan drie op de tien Nederlanders gebruikt een VPN of Virtual Private Network. Van de Watering: “In tegenstelling tot bijvoorbeeld een antivirusprogramma, is een VPN nog veel minder ingeburgerd. Zonde, want een VPN zorgt ervoor dat jouw dataverkeer wordt versleuteld, waardoor hackers jouw persoonlijke informatie, zoals IP-adres, wachtwoorden en persoonlijke gegevens, niet te pakken kunnen krijgen.”