Maandag 2 december rond 12:00 uur zal de overheid een NL-Alert controlebericht uitzenden in heel Nederland. Je zal dit ontvangen op je mobiele telefoon, maar NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale vertrekborden van bus, tram en metro.

Bij een ramp bij jou in de buurt kan de overheid je via NL-Alert alarmeren en informeren. Naast NL-Alert op je mobiele telefoon zie je de berichten van NL-Alert op steeds meer digitale reclamezuilen, vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je het beste kunt doen en waar je meer informatie en updates kunt vinden. Zie je een NL-Alert? Volg de instructies op, informeer anderen en help de mensen om je heen. Zo weten zij ook wat zij moeten doen.

Instellen NL-Alert

Op de meeste telefoons is NL-Alert automatisch ingesteld. Zodra je een NL-Alert ontvangt, laat je telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen. Als je denkt dat je telefoon geen NL-Alerts ontvangt, kun je hier kijken voor instructies en advies.

Campagne

Het vorige controlebericht dat op 3 juni 2019 is verzonden en voor het eerst te zien was op digitale reclameschermen, werd door ruim 11,7 miljoen mensen van 12 jaar en ouder ontvangen (78%). Overigens start vandaag een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht.