Als je een navigatiesysteem gebruikt om een route te bereken, dan kies je voor of de snelste of de kortste route. Maar volgens ChristenUnie-kamerlid Stieneke van der Graaf wordt hierbij geen rekening gehouden met individuele locaties en omgevingen zoals scholen. De omgeving rond een school is vaak niet berekend op deze toename van verkeer en dit creëert gevaarlijke situaties waarin dodelijke ongelukken kunnen gebeuren.

Volgens van der Graaf is het technisch al mogelijk voor makers van apps zoals Google Maps, Waze en TomTom om deze systemen te herprogrammeren om routes aan te bieden die niet door een schoolgebied gaan. Zij wil dan ook dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, het gesprek aangaat met deze bedrijven achter deze applicaties om dit te bewerkstelligen.

Gesprek

Van der Graaf heeft de makers van de navigatiesystemen laten weten dat ze graag het gesprek wilt aangaan. Ze wil dan ook dat er concrete afspraken komen met de bedrijven bij het voorstel dat ze gaat indienen.