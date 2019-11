In een onderzoek naar Apple door de Amerikaanse overheid meldt het bedrijf dat het verlies lijdt op de kosten van reparaties van Apple-producten. Critici hebben nu gezegd dat dat absurd en misleidend is.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (vergelijkbaar met onze Tweede Kamer) is al langere tijd bezig met een onderzoek naar Apple. Het wil antwoorden krijgen over de positie van Apple in de markt. Eén van de vragen waarop de overheid antwoord wil, is hoeveel geld Apple verdient met het repareren van hun eigen producten. Het antwoord van Apple is dat ze juist verlies lijden op dat gebied.

Critici

Veel consumenten van Apple zullen deze verklaring verrassend vinden, gezien de prijzen die ze vaak voor hun producten en reparaties kwijt zijn. De directeur van repair.org stelt dat er duizenden kleine reparatiebedrijven zijn die prima winst kunnen draaien. Dit is zelfs als deze kleine bedrijven dure reparatieonderdelen moeten bestellen. Dus dat Apple zonder enig bewijs of toelichting zegt dat zij hierop verliest draaien, is opmerkelijk.

Onderdelen

Een andere kostenpost voor Apple zijn de reparateurs zelf. Omdat Apple steeds nieuwe technologieën creëert zoals de T2-chip, moeten de reparateurs ook steeds opnieuw leren hoe ze de technologie moeten herstellen. Zo was er bijvoorbeeld een incident waarbij Apple liefst $ 10.000,- heeft betaald om een MacBook Pro te repareren waar niks mis mee was.

Garantie

Apple heeft ook verklaard dat het repareren van producten met onderdelen die niet van Apple afkomstig zijn, ervoor zorgt dat je je garantie verliest. Ze willen niet dat je je iPhone 11-scherm vervangt met een scherm dat er niet voor gemaakt is. Apple zegt zelf dat dit zo is om de kwaliteit van hun producten te garanderen.

Hoe dan ook, we zullen zien hoe het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden reageert op deze verklaringen. Of het klopt wat Apple zegt of niet, het is vrij duidelijk dat ze duurdere producten en diensten hebben. Hierdoor is het toch verstandig om als je een reparatie nodig hebt, even rond te kijken naar alle opties die je tot je beschikking hebt en of ze het risico waard zijn.