Microsoft is van plan om Gmail, Google Drive en Google Calendar te integreren in hun webmail cliënt: Outlook.com. Tot nu toe zijn tests positief en wordt het binnenkort voor iedereen mogelijk om deze producten van Google te openen binnen Outlook.com.

Voor een voorbeeld van hoe de integratie eruit gaat zien kan je kijken naar de Outlook app op Android of op iOS producten. In deze app heb je een balkje aan de linkerkant van het scherm met je verschillende accounts onder elkaar. Zo zal Outlook.com er ook uit gaan zien. Er is een screenshot bijgevoegd aan deze tweet.

Voorlopig is dit project nog in de testfase. Alleen een klein deel van mensen die gebruik maken van de webmail van Microsoft kunnen deze functie al testen. De testers kunnen maar één Google accounts toevoegen aan Outlook.com en het veranderen tussen verschillende accounts zorgt ervoor dat de pagina steeds opnieuw moet laden. Microsoft zal deze mankementen nog oplossen.

Doelgroep

Microsoft probeert met deze functie om zakelijke klanten naar Outlook.com te brengen. Met de integratie van de Google Suite wordt het bijvoorbeeld mogelijk om bestanden uit Google Drive toe te voegen aan een e-mail afkomstig van Outlook. Hiermee hoopt Microsoft dat Outlook.com er beter uit gaat zien voor zakelijke gebruikers.

Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer deze functionaliteit voor meer klanten zal worden uitgerold.