Regeringspartijen CDA en D66 trekken aan de bel over de regels omtrent gezichtsherkenning. Het is op het moment nog te onduidelijk welke bedrijven deze techniek inzetten en welke redenen ze hiervoor hebben.

Gezichtsherkenning wordt al jaren gebruikt door bijvoorbeeld de politie en de beveiliging van Schiphol, maar nu voegen het CDA en D66 zich bij de partijen GroenLinks, SP en PvdA. Deze partijen vinden al langer dat er teveel onduidelijkheid bestaat over de regels omtrent gezichtsherkenning.

CDA en D66 willen dat er voorlopig een verbod komt op dit soort technieken, totdat er een maatschappelijk debat is gevoerd over de voor- en nadelen. Het is al bekend dat SyRI ook onder vuur ligt en dat overheidsinstanties zelf al slimme algoritmes gebruiken. Deze algoritmes worden bijvoorbeeld gebruikt tegen fraude, criminaliteit, of een leerling vervroegd de school verlaat of om te bepalen welke zorg iemand nodig heeft. CDA en D66 hebben al eerder gepleit voor betere regels om ervoor te zorgen dat mensen niet simpelweg worden behandelt als data.

China

De politici staan dus huiverig tegenover gezichtsherkenning, omdat nog niet begrensd is wat wel en niet is toegestaan. Zo kunnen cameranetwerken en slimme algoritmes aan elkaar gekoppeld worden, maar de regels hierover zijn nog te onduidelijk en burgers kunnen hier slachtoffer van worden.

De situatie waar men bang voor is, gebeurt nu al een tijdje in China waar slimme camera’s dag en nacht vastleggen wat men doet. Als iemand door rood loopt, krijgt degene een bekeuring in de brievenbus…