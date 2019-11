Klachten

Niet alle gebruikers van de Chrome-browser hadden last van het probleem, maar veel bedrijven die werken via een terminal server, een versie van remote desktop, zijn slachtoffer geworden. Bedrijven melden dat Chrome tabs wit werden en dat Chrome niet meer reageerde. Men noemt dit een White Screen of Death (WSOD)-fout.

Werknemers waren niet in staat om te werken omdat hun actieve Chrome tab steeds volledig wit werd en ze Chrome moesten herstarten of naar een andere browser moesten overstappen. Veel bedrijven hadden de optie niet eens om tijdelijk een andere internetbrowser te gebruiken. Omdat Chrome dus telkens crashte was werken voor veel werknemers onmogelijk. Veel bedrijven melden dan ook dat ze verlies hebben geleden dankzij deze bug.

Experiment

De bron van het probleem is inmiddels gevonden. Google was al een tijdje aan het experimenteren met nieuwe functionaliteit om het geheugen wat Chrome op de achtergrond verbruikt te verminderen. Nadat deze functionaliteit vijf maanden lang was getest besloot Google om het in de versie van Chrome te zetten die door echte gebruikers wordt gebruikt. Op die manier werd iedereen die Chrome gebruikte zonder het te weten een tester, met alle gevolgen van dien.

Dat Google-engineers zonder toestemming experimentele eigenschappen in de Chrome-browsers van gebruikers zetten is veel systeembeheerders in het verkeerde keelgat geschoten. Zij zijn niet blij met de gedachte dat Google zo makkelijk hun gecontroleerde digitale werkomgeving kan beïnvloeden, vooral nu dit experiment sommige bedrijven veel geld heeft gekost. Veel bedrijven verwachten dan ook excuses van Google voor deze fout.