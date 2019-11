De vertaalsupport in Google Maps zal vanaf deze maand gelinkt worden met Google Translate. Met deze nieuwe ontwikkeling zullen bijvoorbeeld recensies in Maps automatisch vertaald worden naar de taal waar je telefoon voor is ingesteld. Bijvoorbeeld als je in Griekenland wil weten of een restaurant in de buurt goed is zullen recensies automatisch van het Grieks naar het Nederlands vertaald worden.

Plaatsnamen in de app krijgen nu ook een knop naast de naam. Als je hierop drukt dan wordt de plaatsnaam hardop uitgesproken in de lokale taal. Dit is handig voor als in de taxi zit in even niet weet hoe je tegen de chauffeur moet vragen om je naar het vliegveld te brengen. Je kan ook via Maps de Translate-app openen.

Deze nieuwe functionaliteit wordt in de komende maand geïntegreerd in Maps en Translate op Android en iOS. Voorlopig zal er ondersteuning zijn voor 50 verschillende talen maar Google zegt dat er meer talen bij zullen komen.