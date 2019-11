In september van 2018 trokken onderzoekers aan de bel over beveiligingslekken in de processoren van Intel. Intel zei dat ze de lekken in mei van dit jaar hadden gedicht, maar in werkelijkheid bestaat een deel van de kwetsbaarheden nog.

De onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam meldden de processor lekken bij Intel in september van vorig jaar, meer dan een jaar geleden. Intel vroeg de onderzoekers om de lekken stil te houden terwijl Intel de problemen konden oplossen. Dit is gebruikelijk om te voorkomen dat de kwetsbaarheden misbruikt kunnen worden door kwaadwilligen.

Nu blijkt dat de chips van Intel nog steeds kwetsbaarheden hebben. De wetenschappers waren recentelijk in staat om binnen 30 seconden een wachtwoord van een computer te achterhalen. Het is niet duidelijk wanneer alle bekende lekken volledig gedicht zullen zijn.

Hyperthreading

Volgens de VU zijn de grootste lekken nog niet gedicht en adviseert mensen om hyperthreading uit te zetten in de computer. Dit is een technologie waarmee meerdere processorkernen tegelijk kunnen werken. Dit maakt de computer efficiënter. Het uitzetten van deze technologie gaat als volgt:



1. Je moet toegang krijgen tot het BIOS menu van je computer.

2. Als je je computer opstart dan hou je een bepaalde knop ingedrukt, meestal een functie knop zoals F1, F2, F8, F10 of F12.

3. Als je in het BIOS menu zit dan zoek je naar de hyperthreading optie. Dit kan verstopt zitten in submenu’s met namen zoals processor, cpu of performance.

4. Schakel de hyperthreading optie om van on naar off.



De wetenschappers stellen vast dat dit een aantal problemen oplost, maar de gevaren van zulke lekken blijven nog wel bestaan.

Intel werkt gestaag samen met Apple en Microsoft om de lekken te dichten via updates, maar het gaat duidelijk trager dan dat iedereen wil. Intel zegt dat deze kwetsbaarheden niet aanwezig zullen zijn in toekomstige versies van hun chips.