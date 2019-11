Vanaf nu kunnen gebruikers van de DigiD-app op iPhone de NFC-chips in hun paspoort, identiteitskaart en rijbewijs scannen. Dit kan gebruikt worden voor verificatie voor bepaalde documenten.

Het bedrijf achter de DigiD, Logius, meldt dat je identiteit nu geverifieerd kan worden dankzij deze nieuwe scanmogelijkheid. Op deze manier kan de app eerst je identiteit bevestigen voordat het gevoelige informatie toont zoals bijvoorbeeld medische gegevens.

Instellen

Om deze nieuwe functie te gebruiken open je het menu in de DigiD-app en klik je op ID-check. Nadat je je code hebt ingevoerd wordt het mogelijk om je documenten te registreren in de app. Dit doe je door je paspoort, identiteitskaart en paspoort tegen de achterkant van je iPhone te houden.

iOS 13

Gebruikers met een Android-telefoon kunnen al langer de NFC-chip in hun persoonsdocumenten scannen. Voor gebruikers van de iPhone was het gebruik van de NFC-scanner nog gelimiteerd tot betaaldienst Apple Pay. De reden dat de DigiD-app nu ook gebruik kan maken van de scanner is omdat Apple met iOS 13 ontwikkelaars meer vrijheid geeft en toegang verleend tot de scanner. Hierdoor kunnen apps zoals die van DigiD gebruik maken van de scanner.