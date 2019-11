Dat heeft de Europese commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager gezegd naar aanleiding van de geplande overname van de maker van fitnesstrackers en smartwatches Fitbit door techreus Google.

Overname

Het Amerikaanse technologiebedrijf Google neemt Fitbit over. Dat hebben de twee bedrijven bekendgemaakt. Hiermee doet Google, bekend van de zoekmachine, zijn eerste stappen op de lucratieve markt van activiteitstrackers en smartwatches (zogenoemde wearables). Google, dat onder moederconcern Alphabet valt, betaalt 2,1 miljard dollar (1,89 miljard euro) voor Fitbit.

Gebruikersgegevens Fitbit

Fitbit is een van de bekendste merken op het gebied van activiteitstrackers. Fitbits, die lijken op horloges in verschillende ontwerpen, verzamelen data over onder meer het aantal stappen, de hartslag en de slaapkwaliteit van de gebruiker.

Als die overname doorgaat, krijgt Google de beschikking over alle gegevens die Fitbit-gebruikers in de loop der jaren hebben verzameld. De trackers houden niet alleen data van hardlooprondjes bij, maar ook gezondheidsgegevens als hartslag en dergelijke. Daardoor kan zeer gevoelige informatie uit die gegevens worden gehaald.



Privacy issue

Fitbit leek na de bekendmaking van de overname bezorgdheid van de gebruikers over de privacy van de producten meteen de kop in te willen drukken. Het bedrijf benadrukte dat Google de gezondheidsgegevens die de horloges verzamelen nooit zal gebruiken voor advertenties. Fitbit verkoopt naar eigen zeggen ook geen persoonlijke gegevens van gebruikers aan andere partijen.



Europese competitiewaakhond

Vestager wilde niet concreet op de overname van Fitbit ingaan. De Europese competitiewaakhond pakte Google al eerder aan. Het Amerikaanse bedrijf kreeg drie boetes opgelegd voor marktverstorend gedrag bij het mobiele besturingssysteem Android, resultaten van Google Shopping en advertentiedienst AdSense.

