De iPhone 11 is gelanceerd en dus zijn er weer nieuwe toevoegingen aan de telefoon. De iPhone 11 is de opvolger van de XR en het is Apple gelukt om hun smartphone-serie weer te verbeteren. Ben je benieuwd wat deze verbeteringen zijn? Lees dan verder, want we vertellen je precies wat er allemaal vernieuwd is aan de iPhone 11.

Verschillende modellen

Om te beginnen, kijken we even naar de verschillende modellen. Hier zie je namelijk al een behoorlijk verschil. Als je een iPhone 11 wilt, heb je namelijk drie opties. Je kunt kiezen voor de normale 11, de Pro-versie of de Pro Max-versie. De Pro-versie is beter en sneller dan de normale editite, de Pro Max is weer beter en sneller dan de normale versie en de Pro en bovendien is de Pro Max ook iets groter.





Camera

Iets wat direct opvalt bij het zien van de nieuwe iPhone 11, is de extra camera. De iPhone 11 heeft namelijk twee camera’s aan de achterkant en de Pro en de Pro Max hebben daar zelfs drie camera’s. Je kunt je voorstellen dat de kwaliteit van de foto’s dan ook is verbeterd. Door de ultragroothoeklens kun je nu meer beeld op een foto krijgen en zien je foto’s er bovendien een stuk beter uit.





De batterij

Als je een iPhone hebt van een paar generaties geleden, zul je merken dat je batterij vaak behoorlijk snel leeggaat. Een reparatie van je iPhone moet dan ook vaak gebeuren als je een oude iPhone hebt. Apple heeft aan de batterij van de iPhone 11 flink aan gewerkt en ervoor gezorgd dat je langer je iPhone kunt gebruiken zonder een oplader nodig te hebben. De batterij houdt het namelijk een uur langer vol dan die van de oudere generatie.





Snellere chip

Ook is de nieuwste iPhone weer sneller in het gebruik. Er zit namelijk A13 Bionic-chip in de telefoon. Volgens Apple is dit de allersnelste chip die ooit is gebruikt in een telefoon en dat dankzij deze chip de iPhone 50% sneller is dan vorige iPhones.





Face ID

Face ID is natuurlijk niks nieuws. Wel heeft Apple ervoor gezorgd dat de gezichtsherkenning is verbeterd in dit nieuwe model. Door de aanpassingen werkt het sneller en wordt je gezicht beter herkend. Je iPhone kan je nu vanuit verschillende kijkhoeken herkennen en het werkt ook nog eens 30% sneller.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met thephonelab.nl