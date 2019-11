Google maakt vanaf nu gebruik van ultrasoon geluid in hun Nest Hub om te zien hoe ver weg je staat van het apparaat. Dit is zodat de Nest Hub kan bepalen welke informatie getoond moet worden op het display.

De nieuwe functie van de Nest Hub staat de Hub toe om ultrasoon geluid te gebruiken om te weten hoe ver je van de Hub staat. Op deze manier kan de Nest Hub zelf bepalen hoe het moet functioneren ten opzichte van de gebruiker.

Het werkt dankzij echolocatie, ofwel reflectie van geluid. De Nest Hub produceert ultrasoon geluid uit zijn speakers dat mensen niet kunnen horen. De geluidsgolven botsen dan tegen iemand in de kamer op en worden gereflecteerd terug naar de Hub. Hier registreert de microfoon van de Hub hoe snel het ultrasoon geluid terug is gekomen. Zo kan het apparaat berekenen hoe ver de consument van de Hub staat. Met die informatie is het mogelijk voor de Nest Hub om zijn display aan te passen als iemand dichtbij komt.

Wat je je hierbij moet voorstellen is dat als je ver weg staat en vraagt aan de Nest Hub om een timer te starten dan wordt de timer groot in beeld gebracht. Maar als je dichtbij staat dan maakt het apparaat de timer kleiner en voegt dan knoppen toe zodat je de Nest Hub kan bedienen. De Nest Hub snapt dat als je dichtbij staat dat je misschien van de interface gebruik wilt maken. Daarom wordt de interface ook alleen getoond als het apparaat ziet dat je fysiek gebruik kunt maken van dit product.