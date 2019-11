Een grote aanbieder die al in de tijd van internet over de telefoonlijn veel Nederlanders voorziet van internet is XS4ALL. Een andere grote reus op de Nederlandse markt is KPN. En laat deze twee partijen nou net met elkaar in de boksring staan. KPN zou met de overname van XS4ALL de naam laten verdwijnen, maar XS4ALL ziet dit niet zitten. Reden genoeg om dit uit te vechten bij de rechter. Maar zo zijn er in het verleden meer van dit soort ruzies geweest. Ziggo en T-Mobile kunnen we ook wat van. Maar wat merken wij als eindconsument hier nu van? Draaien wij uiteindelijk niet op voor al die kosten? Die kosten kunnen aardig in de papieren lopen, zeker als we kijken naar wat een goede advocaat per uur kost. Een goede reden dus om je huidige internetprovider eens onder de loep te nemen. Misschien is een aanbieder die nu niet in een rechtszaal staat, wel een veel betere keuze. Tijd om goedkoop internet en tv te vergelijken.





Er zijn in Nederland meer aanbieders van internet, tv en telefonie dan we denken. We denken al snel aan namen zoals Ziggo en KPN. Maar misschien wordt jouw laptop wel helemaal niet blij van die groene KPN-stekker. Of vloekt het oranje van Ziggo enorm bij je nieuwe 4K-televisie. Met de grote hoeveelheden data die tegenwoordig over de internetlijn lopen, is het geen gek idee om ieder jaar te kijken of je huidige abonnement nog wel aansluit bij je internetgebruik. Wellicht is in je huidige abonnement ook wel tv en telefoon inbegrepen en gebruik je dat niet eens. Met de komst van Spotify, Netflix en nu ook Disney+, neemt ook de behoefte voor meer bandbreedte toe. De content die tegelijktijdig een woning in wordt gestreamd, kan snel oplopen. Zeker nu de Marvel-films in 4K te zien zijn. Als gelijktijdig ook nog een spel wordt gedownload en muziek wordt gestreamd, dan voldoet een simpel internetabonnement al niet meer. Om een goede inschatting te maken, zou er gekeken moeten worden naar de hoeveelheid apparaten in huis die gebruikmaken van een internetverbinding. Dit zijn ook alle IoT-apparaten die gebruikmaken van een wifiverbinding. Een verbinding van 20 Mbps is tegenwoordig voor de klant een minimale eis. Maar met een grote hoeveelheid apparaten in huis die een internetverbinding hebben, is een verbinding van 40 à 50 Mbps een betere keuze.





Om consumenten op een goede manier te begeleiden in hun keuze, is het van belang om te weten welke mogelijkheden er zijn. Is een glasvezelverbinding per direct een betere keuze? Misschien past een ADSL-abonnement wel beter bij je internetbehoefte en kan dit ook direct een kostenbesparing opleveren. Het scheelt je dus geld om even 10 minuten te kijken en vergelijken wat de beste internetaanbieder is voor jouw behoeften. Geen huis is hetzelfde, dus waarom zou internet wel hetzelfde moeten zijn. Vergelijken kan eenvoudig door alleen maar een postcode en huisnummer in te voeren. Tijd voor goedkoop internetabonnement thuis.





Dit artikel kwam tot stand met samenwerking van Internetentv.expert