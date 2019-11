Onderzoeksbureau Gartner ziet de wereldwijde omzet van wearables toenemen gedurende de komende jaren. Onder wearables, of draagbare elektronica, vallen onder andere smartwatches en draadloze oordopjes. Volgens Gartner bedroeg de wereldwijde omzet aan het eind van 2018 32 miljard dollar. In 2019 verwachten ze dat er meer dan 40 miljard dollar aan draagbare elektronica zal worden uitgegeven en in 2020 meer dan 51 miljard. Uiteindelijk wordt voor 2021 een totale omzet van ruim 62 miljard dollar verwacht.

De populairste wearable is de smartwatch. De verwachting is dat dit draagbare artikel verantwoordelijk zal zijn voor 30 tot 40 procent van de omzet van de wearable markt. Als reden hiervoor ziet Gartner de groeiende concurrentie tussen bedrijven die smartwatches verkopen. De producten van Apple en Samsung zijn nog best duur, maar goedkopere alternatieven van Xiaomi en Huawei zullen ervoor zorgen dat de prijzen van Apple en Samsung gaan dalen. Zo kunnen ook mensen met een krappere portemonnee een smartwatch kopen. Google heeft laten weten dat ze met de overname van Fitbit ook weer smartwatches willen gaan maken. De concurrentie zal hierdoor alleen maar toenemen en dat is in theorie goed voor de klant.

Een andere reden voor de toename in verkoop van wearables is de verkleining van de technologie. Deze zorgt ervoor dat slimme technologie tegenwoordig al in de plooien van je kleding kan zitten. Zo is er strandkleding die in de gaten houdt hoe krachtig de zon is en of je lichaam nog goed genoeg beschermd is. Ook bestaat er een jasje met een touchpad in de mouw. Met deze touchpad kun je basisfuncties bedienen op de smartphone die je misschien niet bij de hand hebt.

De sensoren in wearables worden ook steeds beter. Met de vooruitgang in technologie zal de beschikbare informatie beter en waardevoller worden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan slaap- en fitnesstrackers.

Waar de klant van een wearable wel rekening mee moet houden zijn de gegevens die verstrekt worden aan de producent van de wearable. Gartner zegt dat de data goed beschermd wordt door de verschillende overheden, maar voorzichtigheid is altijd geboden.