Het conflict tussen XS4ALL en KPN is nu al een tijdje bezig. XS4ALL is het oneens met de beslissing van moederbedrijf KPN om de naam XS4ALL te laten verdwijnen. Er zullen dan ook reorganisaties plaatsvinden in het bedrijf waar het team van XS4ALL gescheiden van elkaar kan worden. De medewerkers zijn het hier niet mee eens.

De crowdfundactie loopt via de website Crowdaboutnow en heeft intussen al meer dan twee miljoen euro opgehaald. Tot nu toe zijn er 2.514 investeerders die gemiddeld € 819 hebben ingelegd. De groep achter deze actie wilde minimaal 1,25 miljoen euro ophalen en heeft een maximum ingesteld van 2,5 miljoen euro. Het opgehaalde bedrag is geen gift aan de medewerkers maar een lening met een jaarrendement van 3%.

KPN is aan het opletten en heeft bemerkt dat ze mogelijk werknemers gaan verliezen. De nieuwe topman van KPN, Joost Farwerck, gaat binnenkort praten met de werknemers en hoopt zo de ontevredenheid weg te nemen. Als de relatie tussen KPN en XS4ALL verbetert dan kan de crowfundactie worden gestopt en krijgen de investeerders een deel van hun geld terug.