Als HCC-lid krijg je 40% korting op de toegangsprijs van de 55 Plus Expo in Zwolle. Bezoek ook de uitgebreide HCC-stand, profiteer van mooie beursaanbiedingen en stel je vragen aan de vrijwilligers.

De 55 Plus Expo vindt plaats van 13 tot en met 16 november in de IJsselhallen in Zwolle. Kom gezellig langs op de HCC-stand met nummer 54 en maak kennis met de vrijwilligers. Zo is HCC!seniorenacademie aanwezig om vragen te beantwoorden over het gebruik van tablet, smartphone of computer. Ze worden hierbij ondersteund door collega’s van HCC!ijssellanden. Verder kun je kennismaken met de slimme producten van WOOX, zoals slimme lampen, slimme stekkers en bewakingscamera’s.

Beursaanbiedingen

Ben je al HCC-lid? Dan kun je profiteren van fikse kortingen op de WOOX-bewakingscamera, de nieuwe iPad-special (ook over iPadOS) en de nieuwe special over Windows 10. En uiteraard hebben we ook een grote collectie computerboeken, die voor een mooie aanbieding te koop zijn. Het is allemaal te vinden in de informatiestand van HCC. HCC-leden die tijdens de beurs lid worden van een extra Interessegroep, ontvangen ook nog een mooi cadeau.

Korting op toegangsprijs

Bovendien kun je als HCC-lid profiteren van liefst 40% korting op de toegangsprijs. De entreeprijs bedraagt € 10,- per persoon, maar als HCC-lid betaal je slechts € 6,- met een kortingsbon of op vertoon van je ledenpas. Bestel je entreekaarten met korting hier. Neem ook eens een vriend(in), kennis, buur of familielid mee, want dit is een uitgelezen moment om hem/haar de voordelen van HCC te laten zien!

HCC-lid worden met gratis welkomstgeschenken

Tijdens de beurs kunnen zij ook lid worden van HCC en meteen kiezen uit mooie (gratis) welkomstgeschenken, zoals een iPad-special of een WOOX-bewakingscamera (t.w.v. € 29,95) en krijgen zij sowieso ook een half jaar gratis ESET Internet Security (t.w.v. € 20,-). Als nieuw lid krijg je daarbovenop ook nog een HCC-tas met een aantal leuke verrassingen.

55 Plus Expo

De 55 Plus Expo is een beurs over Wonen en leven, Reizen en Vrije tijd, Gezondheid en beweging, Hobby en creativiteit en Mode en beauty. Naast een groot aantal stands vinden er ook verschillende activiteiten plaats. Zo zijn er meerdere keren per dag modeshows en worden er ook diverse workshops gegeven. Verder zijn er optredens van diverse bands, artiesten, orkesten en koren. De 55 Plus Expo is geopend van 10:00 tot 17:00 uur. Kijk ook voor meer informatie over SeniorenAcademie en de beurs op de website van HCC!seniorenacademie en op de website van de 55 Plus Expo.