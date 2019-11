Naast de ING en ABN Amro biedt de Rabobank nu ook de integratie met de betaaldienst van Apple. Nadat je de functie hebt geactiveerd in de Rabobank-app op je iPhone kun je gebruik maken van de Wallet-app van Apple.

Het verschil tussen Apple Pay en contactloos pinnen met de chip in je pinpas zit hem in de betaallimiet. Met Apple Pay kun je meer dan € 25,- betalen zonder dat je de pincode van je pas nodig hebt. Je identiteit wordt al gecontroleerd via de beveiliging van je iPhone. Apple Pay kun je bij dezelfde pinautomaten gebruiken die contactloos betalen al ondersteunen.

Daarnaast kan Apple Pay ook gebruikt worden voor sommige online diensten, zoals Thuisbezorgd, en voor online aankopen in de Safari-browser op de iPad of MacBook. Net als bij de iPhone wordt hierbij gebruik gemaakt van een pincode, vingerafdrukscanner of gezichtsscanner. Gebruikers van oudere Macs zullen genoodzaakt zijn om een iPhone of Apple Watch te koppelen.

Instellen Apple Pay voor klanten Rabobank:

1. Open de Rabobank-app

2. Ga naar zelf regelen

3. Klik op Apple Pay

4. Klik op Zet je betaalpas in de Apple Wallet

5. Klik op Ga door

6. Kies een apparaat waarmee je Apple Pay wilt gebruiken.

7. Voeg je bankpas toe en ga akkoord met de voorwaarden.

De vraag van de week van 18 juni geeft meer informatie over Apple Pay.