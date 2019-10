De NSO group maakte spionagesoftware voor overheden. Deze software werd geïnstalleerd via de belfunctie van WhatsApp en heeft 1400 slachtoffers gemaakt.

De kwetsbaarheid in WhatsApp werd oorspronkelijk ontdekt in mei. Maar nu heeft WhatsApp besloten om juridische stappen te nemen tegen het Israëlisch hackbedrijf (NSO).

NSO gebruikte de spionagesoftware genaamd Pegasus eerst om Mexicaanse journalisten en activisten te bespioneren. Toen een Britse advocaat dit wou onderzoeken, werd zijn telefoon ook met Pegasus geïnfecteerd. Uiteindelijk zijn er 1400 slachtoffers verspreid over 20 landen, waaronder Mexico, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten.

Pegasus

De malware die gebruikt is gaf spionnen toegang tot meer dan alleen de WhatsApp berichten van gebruikers. Pegasus gaf ook toegang tot berichten van onder meer iMessage, Skype, Telegram en Facebook Messenger. Daarbij was er ook toegang verleend om gesprekken van gebruikers af te luisteren, screenshots te maken, de locatie van het apparaat te achterhalen, de contactenlijst in te zien en zelfs de internetgeschiedenis kon achterhaald worden.

Officieel gebruik

Inlichtingendiensten en overheden zijn geïnteresseerd in dit soort programma’s en gebruiken ze dan ook vaak tegen terrorisme en andere ernstige misdaden. NSO verkoopt zijn producten dan ook om deze reden, maar onderzoekers zijn al meerdere malen tot de conclusie gekomen dat advocaten, journalisten en activisten slachtoffer zijn geworden. Twee Marokkaanse mensenrechtenactivisten zijn eerder deze maand al doelwit geworden zegt Amnesty International.

De officiële statement van NSO is dat zij dit soort gevallen onderzoeken, maar er is verder niks bekend over wat er verder met deze incidenten wordt gedaan.