Google schrijft in hun artikel over hun nieuwe Sycamore-processor van 54 qubits ook dat dat ze “quantumsuprematie” hebben bereikt, omdat deze berekening zo lang zou duren met andere computers.



Quantum-computers werken met qubits in plaats van simpele bits. Bits hebben twee staten waarin ze kunnen staan: aan of uit. Qubits daarentegen hebben drie standen: aan, uit of zowel aan en uit. Daarbij kan een computer dat qubits gebruikt de qubits aan elkaar koppelen, waardoor de rekenkracht exponentieel vergroot wordt. Door deze manier van rekenen is het mogelijk voor een quantumcomputer om berekeningen te maken waar een niet-quantumcomputer het moeilijk mee heeft. Een voorbeeld hiervan is het berekenen van de beste route uit miljoenen opties. Een normale computer bekijkt elke optie één voor één, terwijl een quantumcomputer alle opties tegelijk bekijkt.



Techbedrijf IBM heeft in een blog bericht al gereageerd op dit bericht van Google. Zij vinden dat de specifieke berekening van Google veel sneller gedaan kan worden dan in 10.000 jaar. IBM vindt dat hun supercomputer de berekening in twee en een halve dag kan doen. Hierdoor is de sprong naar 200 seconden veel kleiner en vind IBM dat Google “quantumsuprematie” helemaal niet heeft bereikt. Volgens IBM had Google meer schijfruimte vrij moeten hebben op hun ‘traditionele’ supercomputer.



Op het moment kunnen deze quantumcomputers nog niet effectief gebruikt worden. Dit stopt bedrijven zoals Google en IBM niet met het bouwen en innoveren als het om dit soort machines gaat. De hoop is dat quantumcomputers binnenkort gebruikt kunnen worden in het vinden van geneesmethodes voor ziektes als kanker.



Aan de andere kant kunnen deze machines ook encryptie kraken van onder andere onze internetcommunicatie. Om deze reden zijn banken en overheden ook al aan het nadenken aan scenario’s waarin quantumcomputers tegen ze wordt gebruikt.