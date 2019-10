XS4ALL stapt naar de rechter. Dit doen ze omdat KPN van plan is XS4ALL volledig op te heffen en het personeel te absorberen in moederbedrijf KPN. XS4ALL hoopt het besluit van KPN terug te draaien.

De ondernemingsraad (OR) van XS4ALL was aan het onderhandelen met KPN, maar zij komen er samen niet uit. Zij zijn nu samen naar de Ondernemingskamer gegaan, dit is een rechtbank voor juridische conflictoplossing tussen bedrijven. XS4ALL hoopt hiermee te bewerkstelligen dat zij niet worden ontbonden. Met ontbinding vrezen werknemers dat hun banen onzeker worden en dat er geen banen beschikbaar zijn bij moederbedrijf KPN.

Klanten, werknemers en de OR zijn het er over eens dat het verdwijnen van XS4ALL een slecht idee is. Volgens de OR zijn de risico’s te groot dat het integreren van XS4ALL in het moederbedrijf negatieve effecten zal hebben. De potentiële negatieve effecten en het verlies aan banen, zorgden ervoor dat de OR hoopte dat KPN het besluit zou heroverwegen. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd.

KPN lijkt niet mee te werken met de OR. Halverwege september had de OR een rapport van ruim 60 pagina’s geschreven en aan KPN gegeven, maar die hebben het document genegeerd. Deze houding van KPN creëert ook verwarring en onduidelijkheid bij de klanten van XS4ALL. Hen werd beloofd, toen XS4ALL werd overgenomen door KPN in 1998, dat niks zou veranderen voor ze. Maar nu weten klanten niet welke producten en diensten nog blijven bestaan. De OR overweegt om te vragen naar een onderzoek naar potentieel wanbeleid van KPN richting XS4ALL.

Mocht de situatie tussen KPN en XS4ALL niet veranderen zodat XS4ALL verdwijnt binnen KPN dan proberen de werknemers een overstap te maken naar een nieuw bedrijf. Hiervoor staat een crowdfund-actie gepland.