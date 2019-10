Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt de uitrol van glasvezel in steden en hun omgeving vertraagd vanwege teveel concurrentie. Dit is in tegenstelling tot gebieden verder van de stad, waar concurrentie juist helpt bij de uitrol.

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat de concurrerende bedrijven elkaar in de weg zitten, omdat zij allemaal de eerste willen zijn die de glasvezel installeert. Dit gedrag creëert onzekerheid en maakt zo het risico voor investeerders en glasvezelnetwerken groter.

De ACM verklaart dit verschil met het aanbod dat een regio kan hebben. In grotere steden zijn er meer alternatieven voor sneller internet dan in een dorp buiten de randstad. Hierdoor is het prestige om een glasvezelnetwerk aan te leggen in een dorp kleiner dan in een stad. En bedrijven willen graag het prestige dat de aanleg van een netwerk in een grote stad met zich meebrengt.

Met de groei van diensten via internet wordt de noodzaak van sneller internet ook groter. Een glasvezelnetwerk versnelt de internetverbinding en zal consumenten helpen die aan een kabelverbinding niet meer genoeg hebben.

De ACM adviseert betere samenwerking om op die manier het glasvezelnetwerk sneller uit te rollen aangezien dat goed is voor iedereen. Ze adviseren ook dat dat bedrijven samen netwerken aanleggen in plaats van meerdere netwerken naast elkaar.

De ACM zegt dat ze voorlopig blijven kijken naar hoe bedrijven het glasvezelnetwerk willen aanleggen in steden. Op die manier kunnen ze zo snel mogelijk ingrijpen als ze problemen zien.