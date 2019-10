De regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen de wifi in de intercity’s van de NS verbeteren. Op het moment zorgt het internet in de trein nog voor veel ergernissen.

Nu is het internet in de trein nog te traag en instabiel. Voor passagiers die willen werken of studeren kan dit een groot probleem zijn. Ter verbetering willen de regeringspartijen dat de NS geld krijgt uit een bestaand innovatiepotje van de regering om zo hun wifi te verbeteren. Daarbij willen de regeringspartijen dat er zendmasten komen langs het spoor.

Met deze innovaties hopen de partijen dat mensen minder de auto kiezen voor reizen en meer de trein zullen nemen. Als mensen kunnen werken en studeren in de trein dan zullen ze het minder als verloren tijd beschouwen.