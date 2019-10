Vanaf vandaag is het mogelijk voor ABN AMRO-klanten om transacties te betalen via Apple Pay. ABN AMRO is de derde bank die de krachten bundelt met Apple.

Het is vanaf nu mogelijk voor de klant van ABN AMRO om via een iPhone of Apple Watch contactloos te betalen. Zodra de apps van Apple en ABN AMRO met elkaar verbonden zijn, wordt het mogelijk om de NFC-chip in de Apple-producten te gebruiken. Daarnaast is het nu ook makkelijker voor ABN AMRO-klanten om te betalen op andere iOS producten op bepaalde sites en in apps.

ABN AMRO is, na ING en Bunq, de derde bank die klanten de optie geeft om met Apple Pay te betalen. De Rabobank heeft gezegd dat zij binnenkort ook deze optie aanbieden, maar een precieze datum is niet bekend.

Om Apple Pay te gebruiken moet je het volgende doen. Download, installeer en open eerst de Wallet-app. Vervolgens druk je op de + rechtsboven in beeld. Dan selecteer je jouw bank en kies je de juiste rekening. Vervolgens moet je met de voorwaarden instemmen (alleen als je het ermee eens bent) en dan wacht je op goedkeuring. Nu kun je met de app contactloos betalen bij desbetreffende pinautomaten.

Elke betaling moet je verifiëren met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of de draagdetectie bij de Apple Watch. Hiermee is er een dan andere controle dan een pincode. Zo staan banken toe dat je toch bedragen van boven de € 25,- contactloos kunt betalen zonder je pincode te hoeven intoetsen.

Lees ook onze Vraag van de Week van 18 juni.