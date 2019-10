De jongste Windows 10 update, KB4517389, is een bedoeld voor het oplossen van problemen met je printer. Maar bijgevoegd met deze oplossing sloopt de nieuwe update onder andere het startmenu en de Edge-browser.

De nieuwe update voor Windows 10 creëert veel woede onder de gebruikers van Windows. Deze patch was bedoeld om problemen met printen te verhelpen. Maar daarbij creëert deze patch ook problemen die niet te voorspellen waren. Zo crasht Windows als je het startmenu wil gebruiken, is de zoekfunctionaliteit kapot en werkt Windows Edge, de browser van Microsoft, niet meer. Internet Explorer runt ironisch genoeg nog wel, ook al waarschuwt Microsoft om Explorer niet meer te gebruiken.

Microsoft is zich bewust van de problemen en suggereert voor nu om de update te deïnstalleren. Microsoft zegt later deze maand een update voor de patch te zullen vrijgeven, maar tot die tijd is deïnstalleren de beste optie.

Om de update te deïnstalleren doe je het volgende: open het instellingen-scherm, dit kun je doen door de Windows-toets tegelijkertijd met i in te drukken. Daarna ga je naar Bijwerken en beveiliging, vervolgens kies je Windows Update en daarna Geschiedenis van Updates weergeven. Je bent nu bijna klaar: klik op Installatie van updates ongedaan maken en daarna op Windows Onderdelen in- en uitschakelen. In dit scherm kun je zoeken naar KB4517389 en de update verwijderen.

Gebruikers van Windows 10 zijn niet tevreden met het besturingssysteem van Microsoft. Dit is al de zoveelste keer dat Microsoft een nieuwe update vrijgeeft die elementen van Windows sloopt. En consumenten beginnen een patroon te zien hoe sinds september de patches van Windows meer stuk maken dan repareren, om er enkele te noemen: zorgen dan de computer niet meer opstart, kapotte internetconnectie, een te hoog CPU-verbruik, verkeerde kleuren op het scherm en usb- en audioproblemen.