MacOS Catalina komt niet inbegrepen met iTunes en Catalina gebruikt dan ook de .xml bestandsextensie niet meer. Dit is een probleem voor mensen die programma’s zoals Rekordbox en Traktor gebruiken, want die werken alleen maar met de .xml-extensie. Apple adviseert dan ook voorlopig nog niet over te stappen naar het nieuwe macOS als je gehecht bent aan programma's die deze extensie gebruiken. Het bedrijf adviseert te wachten tot deze programma’s de nieuwe extensie gaan gebruiken die Catalina en de Apple muziekapp al gebruiken.

Een ander probleem zit hem in het verschil tussen 32- en 64-bit-applicaties. Catalina ondersteunt 32-bit apps helemaal niet meer en als je programma’s gebruikt die alleen maar een 32-bit-versie hebben dan zullen die niet werken op Catalina. Apple raadt aan in de gaten te houden of en wanneer er 64-bit-versies van je programma’s komen. Tot die tijd is het beter om niet naar het nieuwe macOS over te stappen.

Adobe heeft een document geplaatst op hun site waarin potentiële oplossingen staan voor problemen die Catalina veroorzaakt. Het gaat hier om Photoshop. Adobe raadt aan om voor nu in ieder geval het vorige macOS te blijven gebruiken, vooral als je een oudere versie van Photoshop gebruikt.