Het is alweer bijna zover: het 73e HCC!beleggen symposium! Op zaterdag 26 oktober kun je in De Bilt je beleggingsskills verder aanscherpen.

Ook deze keer zijn weer diverse interessante experts als keynote speakers van de partij en zullen ook weer diverse standhouders aanwezig zijn waar je terecht kunt voor demonstraties en mooie aanbiedingen.

Het thema deze keer is 'Storm and Thunder' én er is deze keer een workshop!

Tickets en info

Wil je meer weten of een ticket bestellen? Hier vind je alle informatie.