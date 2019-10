Die totale schade - tot en met september - van € 1,1 miljoen, is al ruim € 200.000 meer dan de totale schade van € 862.000 in 2018. En dat verschil zal dus alleen maar groter worden in de laatste maanden van het jaar.

Over het algemeen weet iedereen wel wat phishing is, maar soms kun je er desondanks slachtoffer van worden, omdat scammers steeds nieuwe en andere methodes bedenken om je op te lichten.

Tips

Het gebeurt nog steeds veel dat mensen een sms of e-mail ontvangen waarin gevraagd word om iets te doen, klikken op een link bijvoorbeeld, of om gegevens terug te sturen. Het wordt ook steeds moeilijker soort berichten te herkennen als echt of nep. De Fraudehelpdesk waarschuwt dan ook dat het altijd belangrijk om het zekere voor het onzekere te nemen en bij twijfel de betreffende instantie te bellen.

Een andere belangrijke vuistregel is dat berichten van de overheid en banken bewust geen links bevatten. Scammers vermommen zich vaak als medewerkers van een bank of overheid en proberen je zo op een link te laten klikken, maar e-mails en sms’jes die daadwerkelijke van een bank of de overheid afkomstig zijn, bevatten juist geen links. In plaats daarvan vragen zij je om zelf naar een site of app te gaan.

Voorbeeld

Een voorbeeld van een recente scam is er een die op 2 oktober ontdekt is. Het gaat hier om een valse sms waarin verteld wordt dat er een pakketje ‘vastzit’ in een distributiecentrum en dat je extra moet betalen voordat je het pakketje kan krijgen. Die informatie wordt vervolgens gebruikt om iemand op te zadelen met een maandelijkse kostenpost. De Fraudehelpdesk adviseert dan ook om dit soort sms’jes te negeren, maar als je daadwerkelijk een pakketje verwacht is het handig om eerst alles te controleren en na te vragen bij instanties zoals de verzender, het postbedrijf of je bank.

Een vrij onconventionele phishing scam was in juli, toen twee mannen werden opgepakt omdat ze op straat vroegen aan mensen om een QR-code te scannen. Hiermee kregen ze toegang tot bankgegevens van hun slachtoffers en werd het mogelijk om duizenden euro’s te stelen.

Bij twijfel kan je ook naar de website van Fraudehelpdesk gaan om te zien wat je kan doen bij allerlei vormen van fraude, waaronder phishing.