Met deze toevoeging aan je Google-account wordt het mogelijk om bepaalde feiten over je wachtwoorden te achterhalen. Zo kun je nakijken of je wachtwoorden zijn gelekt en nu dus openbaar zijn. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als Google weet dat er ergens een lek is geweest waarbij je wachtwoord gestolen kan zijn. Ook vertelt Wachtwoordcheck of je wachtwoord te zwak is volgens Google, en of je een wachtwoord voor meerdere sites gebruikt en zo meer risico loopt.

Oorspronkelijk was Wachtwoordcheck alleen een optionele extensie die je zelf moest downloaden voor gebruik met de Chrome-browser via de Chrome web store, maar nu kan de functie ook gebruikt worden via de accountpagina van Google. Een snelle manier om naar de wachtwoordcheck te komen is via passwords.google.com.

Later in het jaar word Wachtwoordcheck een vast onderdeel van de Chrome-browser en kunnen Chrome gebruikers het ook gebruiken zonder een Google-account.