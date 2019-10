Microsoft heeft woensdag meerdere nieuwe producten laten zien tijdens een evenement in New York, waaronder de Surface Duo, een opvouwbare smartphone, en de Surface Neo, een tablet met dubbel scherm. De overige nieuwe producten zijn de Surface Pro X, de Surface Pro 7, de Surface Laptop 3, Surface Earbuds en Windows 10X.

Neo en Duo

De Surface Neo is een nieuwe tablet van Microsoft met twee schermen naast elkaar. De schermen zitten met een scharnier aan elkaar en kunnen als afzonderlijke schermen gebruikt worden, of er kan een toetsenbord-flap over het tweede scherm geschoven worden. In dat geval gebruik je het als toetsenbord bij het andere scherm en is de Neo als een traditionele laptop te gebruiken.

Voor de Surface Neo heeft Microsoft speciaal een nieuwe versie van Windows 10 gemaakt, Windows 10Xvanwege de nieuwe functionaliteit van de twee schermen.

De Surface Duo is een manier voor Microsoft om zich na jaren weer op de smartphonemarkt te begeven en dit doen ze met een opvouwbare smartphone. Net als de Neo zitten de twee schermen met een scharnier aan elkaar vast. Je kunt ook, net als de Neo, beide schermen tegelijk gebruiken, maar je kunt ook de telefoon kantelen en het ene scherm als toetsenbord gebruiken voor het andere scherm.

In tegenstelling tot de Neo krijgt de Duo Android als besturingssysteem waardoor je met het toestel toegang hebt tot de appstore van Android.

Earbuds

Ook interessant zijn de Surface Earbuds. Dit zijn draadloze oortelefoons met verscheidene extra functies. Je kunt via deze oortjes verscheidene geluidsapplicaties van je (Android)telefoon bedienen, zoals Spotify. De oortjes zullen ook geïntegreerd kunnen worden met Microsoft Office-programma’s zoals Word en Outlook. Met deze integratie is het mogelijk om via de oortjes te dicteren in Office.

Als laatste heeft Microsoft ook 2 nieuwe tablets getoond, de Surface Pro X en Pro 7, en een nieuwe laptop, de Surface laptop 3. Het officiële lanceerevent van de nieuwe Surface producten is op 24 oktober.