Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door forsa en Norstat in opdracht van Strato. Voor dit onderzoek werden meer dan 1000 Nederlanders bevraagd. Wij hebben de belangrijkste resultaten voor je op een rijtje gezet.

Uit het onderzoek blijkt dat al bijna drie op de vijf mensen in ons land gebruikmaken van de cloud om foto’s, muziek en andere bestanden te bewaren. Naar verwachting zullen nog meer mensen een online opslagdienst gaan gebruiken, aangezien 43 procent van de mensen die de cloud nog niet gebruiken, aangeeft dit in de toekomst mogelijk wel te doen.

De cloud wordt gebruikt door jong en oud, maar het percentage onder jongeren is verreweg het hoogst. Maar liefst 82 procent van de deelnemers in de leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar heeft een online storage voor data. Dit is aanmerkelijk hoger dan het percentage ouderen. 44 procent van de leeftijdsgroep tussen 60 en 75 jaar gebruikt de cloud. Ook blijkt dat 68 procent van de hoger opgeleide deelnemers gebruikmaakt van de cloud, terwijl slechts 44 procent van de lager opgeleide ondervraagden dit doet.

Er is nog altijd een redelijk grote groep die geen gebruikmaakt van de cloud om bestanden en documenten te bewaren. Het gaat om 41 procent van de ondervraagde Nederlanders. Zij hebben meerdere beweegredenen om geen online opslag te nemen. Een groot deel geeft de voorkeur aan fysieke gegevensdragers en vertrouwt liever op een usb-stick of een harde schijf. Deze groep is ook bezorgd over de veiligheid van hun data. Ze zijn bang dat anderen, zoals hackers of overige onbevoegde derden, toegang kunnen krijgen tot hun gegevens.

En een deel van de niet-gebruikers is simpelweg niet bekend met de cloud. Ze weten niet welke privacyregels van toepassing zijn, maar ook niet wat de toegevoegde waarde is van een online opslag. 48 procent van de niet-gebruikers weet niet hoe je data moet bewaren in de cloud en maakt daarom nog gebruik van andere opslagmethodes.