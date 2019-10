In een zaak tussen het Duitse bedrijf Planet49 en een Duitse consumentenorganisatie heeft het Hof van Justitie deze uitspraak gedaan. Planet49 is een online loterij site en tijdens een loterij in 2013 vakje voor het toestaan van cookies al aangevinkt. Met deze cookies werd informatie verzameld van de consumenten die gebruikt werd om reclame te maken voor Planet49 en hun partners.

Volgens de Europese Wetgeving moet een consument goed geïnformeerd zijn en expliciet toestemming geven voordat cookies geplaatst mogen worden. Een automatisch aangevinkt selectievakje valt daar niet onder.

Volgens het Hof van Justitie is de consument niet goed genoeg op de hoogte van alle consequenties van cookies als het selectievakje automatisch is aangevinkt. Dit kan verwarring creëren bij de consument over wat er op hun apparaten geïnstalleerd word aan cookies. Dit heeft misschien ook consequenties voor privélevens.

Deze uitspraak zet een precedent voor hoe de wet in de toekomst geïnterpreteerd gaat worden, en hoe je word geïnformeerd over cookies. Nu het Hof van Justitie van de Europese Unie een statement heeft gemaakt zal dit statement gebruikt worden in de toekomst betreft cookies.