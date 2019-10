In de afgelopen paar dagen is er een massale toename van frauduleuze telefoontjes uit Algerije en Tunesië. Deze scammers proberen om je terug te laten bellen en je zo een hoge rekening te bezorgen.

Telefoonproviders KPN, T-Mobile en Vodafone zien een groei in het aantal van dergelijke telefoontjes in de afgelopen paar dagen. De fraudeurs bellen je op en hangen dan snel weer op. Hiermee hopen ze dat je ze terugbelt waarna ze je aan de lijn laten hangen en je een hoge telefoonrekening bezorgen. De kosten kunnen oplopen naar een euro per minuut, dat levert de bellers dus een leuk bedrag op.

De nummers die bekend worden gemaakt aan de telefoonproviders worden geblokkeerd zegt woordvoerder Hans den Heijer aan de NOS. Hij zegt ook dat dat fraudeurs dan een nieuw nummer kunnen gaan gebruiken.

Het werkt zo: Een telefoonnummer uit Tunesië (+216) of Algerije (+213) belt je op. Als je ziet dat je bent gebeld, hopen ze dat je ze terugbelt. Als dat eenmaal gebeurt dan laten ze je wachten aan de lijn terwijl een toon word gespeeld dit klinkt als een wachttoon. Hiermee hopen ze je lang te laten wachten. Intussen begint een teller te lopen en loopt de rekening op.

Het advies is dan ook: Niet opnemen, en vooral NIET TERUGBELLEN.

De gedupeerden doen hun beklag bij de telefoonproviders, maar de kans is klein dat de schade vergoed wordt. Een Vodafone-woordvoerder zegt tegen NU.nl: “mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun telefoonrekening”.