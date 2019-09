Deepfakes zijn video's die met behulp van slimme algoritmes zodanig zijn gemanipuleerd dat je eigenlijk niet kunt zien dat bijvoorbeeld iemands gezicht op het lichaam van een ander is gezet, of iemand in een video andere dingen zegt waarbij de mondbeweging wordt vervalst.

Om dergelijke deepfake filmpjes gemakkelijker te herkennen, deelt Google nu een dataset van honderden video's via de FaceForensics benchmark, een project van twee universiteiten. Het afgelopen jaar zijn honderden video's gemaakt met speciaal hiervoor ingehuurde acteurs, waarna er deepfakes van werden gemaakt.

De video's werden gemaakt met technologie die vandaag de dag vrij beschikbaar is. Het bedrijf deed dat in samenwerking met Jigsaw, haar eigen tech-incubator bij moederbedrijf Alphabet. Begin dit jaar gaf Google al een gelijkaardige dataset uit die focuste op synthetische spraak. Google wil de dataset verder uitbreiden, naarmate de technologie vordert.