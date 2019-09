Microsoft heeft maandag een noodpatch uitgebracht voor Internet Explorer om een veiligheidslek te dichten. Aanvallers kunnen het lek misbruiken om een computer op afstand te besturen.

Hat gaat om een zeroday-kwetsbaarheid, dat is een lek dat nog niet eerder is opgemerkt door de softwaremaker en zo misbruikt kan worden. Volgens Microsoft werd dit lek ook actief misbruikt.

De kwetsbaarheid zit hem in een fout in de manier waarop objecten in het geheugen behandeld worden. Door die fout kunnen kwaadwillenden van alles op een computer doen, waarodner nieuwe accounts aanmaken met alle rechten (administratorrechten). Ga voor meer informatie naar de site van Microsoft.

Updaten!

Het is dan ook zaak je browser zo snel mogelijk te updaten, als je althans gebruikmaakt van Internet Explorer. De versies 9 tot en met 11 zijn getroffen.