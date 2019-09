De specificaties van de Mate 30 Pro, het topmodel, zijn indrukwekkend. Zo kan de telefoon superslowmotionbeelden van 7.680 beelden per seconde maken.

De Huawei Mate 30 Pro is voorzien van een 6,5inch-scherm met een inkeping aan de bovenkant, waarin een selfiecamera en een 3D-gezichtsscanner zijn verwerkt. Het scherm buigt met de randen mee in een hoek van bijna 90 graden.

Aan de achterkant zitten vier cameralenzen: een groothoeklens, een standaardlens, een telefotolens en een dieptesensor.

Bij de Mate 30 buigt het scherm niet mee met de randen en ook de andere specificaties wijken wat af. Zo is de inkeping voorop kleiner omdat er geen 3D-gezochtsscanner inzit en meet het scherm 6,6 inch. Ok is de accu iets kleiner: 4.200 mAh tegenover de 4.500 mAh van de Mate 30 Pro. Beide toestellen zijn voorzien van de Kirin 990-chip.

Vanwege het handelsverbod in de Verenigde Staten mag het Chinese bedrijf geen Google-diensten gebruiken. Daardoor kan de Mate 30 niet gebruikmaken van bijvoorbeeld de Play Store en Google Play Services, waarmee bijvoorbeeld locatiediensten werken. Huawei gebruikt daarvoor eigen diensten, zoals de Huawei App Gallery en de Huawei Mobile Services.

Vanwege deze beperkingen brengt Huawei tenminste een van de toestellen later dit jaar in Nederland op de markt, maar om welk toestel het gaat is nog niet bekend. Ook is onbekend of het andere model later alsnog in Nederland verschijnt.

De adviesprijzen in euro's zijn vastgesteld op € 799 voor Mate 30 en € 1.099 voor de Mate 30 Pro. NIet zeker is dat die prijzen ook voor Nederland zullen gelden.