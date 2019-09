De stichting deed onderzoek naar de invloed van de AV1 robot op het sociaal welbevinden van kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar met een lichamelijke aandoening die daardoor moeite hebben om naar school te gaan. Deze kinderen voelen zich meer verbonden met de klas en hebben hierdoor het gevoel dat ze erbij horen en geaccepteerd worden.

De Stichting Kind en Ziekenhuis en de Vodafone Nederland Foundation hebben daarom 21 van deze robots die zij gratis uitlenen aan (langdurig) zieke kinderen, zodat zij in contact kunnen blijven met klasgenoten, familie en vrienden. Omdat de meeste kinderen de robot tijelijk nodig hebben, hebben intussen al meer dan 25 kinderen gebruik kunnen maken van de AV1 robot.

Het Noorse bedrijf No Isolation ontwikkelde de AV1 robot op basis van wensen van kinderen met een langdurige ziekte. De robot fungeert als de ‘ogen, oren en stem’ van het kind.

Privacy

Om de privacy van het kind te beschermen, heeft het Noorse No Isolation een paar interessante maatregelen genomen. Zo mag de AV1 slechts door één persoon gebruikt worden. Zo maakt het kind een unieke code om op AV1 in te loggen, en bevestigt ook dat hij of zij de enige is met toegang tot de code. De ouders/verzorgers van de gebruiker zijn verplicht om in een contract te bevestigen dat alleen het kind de AV1 gebruikt. Wanneer een ouder/verzorger in AV1 inlogt, is dat contractbreuk. Verder kan AV1 kan alleen in real-time gebruikt worden en worden alle data wordt versleuteld verstuurd tussen No Isolations servers. Ook kan niemand kan de audio of video van AV1 opslaan, ook niet door een screenshot te maken met een smartphone.