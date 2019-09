De OR had eerder nog geadviseerd de opheffing van XS4ALL niet te laten doorgaan, maar KPN heeft dit advies klaarblijkelijk terzijde geschoven.

KPN maakt in januari van dit jaar bekend alleen nog de merknaam KPN te willen gebruiken en daarvoor de merknamen Telfort, Telfort Zakelijk, XS4ALL en Yes Telecom te laten vervallen. “Met de focus op het KPN-merk gaan we de KPN-dienstverlening uitbreiden met de beste elementen van de afzonderlijke merken, zoals de hoogst gewaardeerde service van XS4ALL, de betaalbare voordeeldiensten van Telfort en de persoonlijke service en het deskundig zakelijk advies van Yes Telecom”, zei Jean-Pascal Van Overbeke, Hoofd Consumentenmarkt van KPN, destijds.

Protest

Al snel werd er hevig geprotesteerd tegen het besluit om het merk XS4ALL op te heffen. Er werd een actiecomité opgericht en een petitie gestart. En de onafhankelijke Ondernemingsraad adviseerde dus ook het plan niet door te laten gaan.

KPN stelt echter dat "…alles zorgvuldig afwegende zijn wij tot de conclusie gekomen dat samenvoegen in het belang is van klanten, medewerkers, XS4ALL en KPN”, aldus Jörg Kramer, algemeen directeur XS4ALL en Wouter Stammeijer, ExCo-lid en hoofd Strategie van KPN.

Als motivatie geeft het bedrijf onder meer aan dat “Door het integratiebesluit van XS4ALL, en eerder van Telfort, is KPN in staat haar organisatie aanzienlijk te vereenvoudigen. In plaats van een apart platform voor KPN, Telfort en XS4ALL kan zij naar één platform toe. Daarmee komt capaciteit vrij om sneller te innoveren en te digitaliseren en kan KPN nieuwe producten sneller naar de markt brengen. Dat is een belangrijk voordeel in de zeer concurrerende Nederlandse telecommarkt. Door daarnaast te kiezen voor het verder uitrollen van glasvezel in Nederland en te investeren in 5G, maakt KPN zich klaar voor de toekomst.”

