Google heeft aan de Nederlandstalige versie van Google Assistent nu ook een mannenstem toegvoegd. Voorheen was de spraakassitent in het Nederlands alleen voorzien van een vrouwenstem.

De Nederlandstalige versie van Google Assistent is er nu ongeveer een jaar en vanaf vandaag (woensdag) is er na de vrouwenstem dus ook een mannenstem. Bij het eerste gebruik van de spraakassistent wordt voortaan willekeurig gekozen voor één van de twee stemmen. Dit is overigens door de gebruiker zelf altijd aan te passen.

Het is niet bekend van wie de stem is en hoewel enkele dagen geleden nog in het nieuws was dat een genderneutrale stem beter te verstaan is, lijkt dat er voorlopig nog niet van te komen.