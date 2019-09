Q, de eerste genderneutrale computerstem, laat zich aanpassen in toonhoogte en is zo een stuk beter verstaanbaar. Navigeren met Bram of Eva? Je hoeft niet meer te kiezen tussen man of vrouw. Nu is er Q, de eerste genderneutrale stem.

Apple, Amazon, Google en Microsoft laten ons bij ieder stemgestuurd apparaat steeds kiezen tussen een mannen- of vrouwenstem. De nieuwe genderneutrale stem maakt het veel gemakkelijker. Q kun je aanpassen naar eigen voorkeur, en dat is veel meer keuze dan enkel man of vrouw.



Toonhoogte aanpassen

De toonhoogte van de AI-stem Q kun je zelf aanpassen. Het bereik ligt tussen 145 en 175 hertz. Of je hoge tonen of lage bassen wenst, dat heeft niet alleen te maken met gendervoorkeur. “Naast de autonavigatie luisteren mannen ook voor luisterboeken (60%) en spraakassistenten (66%) zoals Siri en Google Assistent liever naar een vrouw,” zegt Paul Vondenhoff, algemeen directeur van Van Boxtel hoorwinkels. “Als de leeftijd stijgt, verschuift de stemvoorkeur van zowel mannen als vrouwen verder naar een hoge, zachte en vrouwelijke stem.”

Zo kan het dus zomaar zijn dat je in de auto een hoge stem wenst om goed verstaanbaar te zijn boven het motorgeluid, terwijl je je lampen thuis liever gezellig met een Barry White lage soulstem bestuurt. Met Q kun je dat naar hartenlust aanpassen en daar wordt het leven met stemgestuurde technologie toch weer een stukje prettiger van.



Designprijs

‘s Werelds eerste genderless voice Q is genomineerd voor een 'Design of the year award' van Beazley. De prijs gaat dan naar de makers van creatief bureau van Vice genaamd Virtue en Copenhagen Pride. Wie zijn Siri of Alexa wil kunnen aanpassen, stuurt via Q een berichtje naar Apple, Google, Microsoft en Google.