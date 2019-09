KPN heeft in een officiële reactie gezegd dat het bedrijf het niet eens is met de kritiek van de ondernemingsraad (OR) van XS4ALL op het door KPN gevoerde beleid inzake XS4ALL.

Het management van KPN en XS4ALL schrijft dat het de bezwaren ongegrond vindt en de brief niet in het belang is van KPN, XS4ALL, medewerkers en klanten.

De OR van XS4ALL dreigde begin augustus middels een brief naar de rechter te stappen als KPN zich niet bereid zou tonen om XS4ALL voort te laten bestaan. De OR betichtte KPN van ‘wanbeleid en waardevernietiging’ en het sluiten van XS4ALL zou een resultaat zijn van ‘slechte aansturing’.

KPN stelt als reactie op de bezwaren van de OR dat het bedrijf “de afgelopen 21 jaar XS4ALL als onderdeel van KPN een onderscheidende positie in de telecommarkt en binnen de KPN groep in heeft kunnen nemen. XS4ALL kreeg ruimte voor eigen innovaties en initiatieven en tegelijkertijd kon het bedrijf gebruik maken van de schaalvoordelen van KPN, onder andere centrale inkoop, financiële administratie, onderzoek en het TV-product. KPN heeft daarbij steeds gehandeld conform de afspraken die met XS4ALL zijn gemaakt. KPN is het dan ook niet eens met de mening van de OR dat XS4ALL is verwaarloosd of gemarginaliseerd. Het beleid is er altijd op gericht geweest bij te dragen aan het succes van zowel XS4ALL als KPN.

Ook is het medezeggenschaps- en besluitvormingstraject ten aanzien van de voorgenomen integratie van XS4ALL in KPN uitvoerig en zeer zorgvuldig. Van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen is geen sprake, laat staan van wanbeleid.”

KPN lijkt dus niet van plan ook maar iets te veranderen aan de ingeslagen weg om het merk XS4ALL op te heffen