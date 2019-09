Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over zogeheten deepfakes. Deepfakes zijn filmpjes die met behulp van slimme algoritmes zo zijn gemanipuleerd dat je dat niet of nauwelijk kunt zien.

Dat schrijft de NOS.

Je kunt iemands hoofd vervangen door dat van iemand anders, of iemand hele andere dingen laten zeggen. Zo kun je bijvoorbeeld politici nepuitspraken laten doen of, onschuldiger, jezelf in een film monteren.

"We moeten beseffen dat als we iets zien, we dat niet meer kunnen geloven", zegt officier van justitie Lodewijk van Zwieten tegen de omroep. "Straks kun je makkelijk iets in beeld brengen terwijl het niet echt is gebeurd."

Voor het maken van zo'n deepfake is veelal wel handigheid met (video)bewerkingsprogramma's nodig, maar er bestaan ook apps die je dat werk uit handen nemen. Zo is er een Chinese app waarmee je eenvoudig een video kunt manipuleren. Deze app is vooralsnog wel alleen in China te gebruiken aangezien er een Chinees telefoonnujmer voor nodig is, maar er zullen ongetwijfeld meer van zulke apps volgen.

Onderzoeker Theo Gevers van de Universiteit van Amsterdam, die zelf werkt aan software die deepfakes herkent, zegt tegen de NOS: "Zolang het bij leuke apps blijft, is het vrij onschuldig", maar als het wordt toegepast op bijvoorbeeld chantage, is dat heel gevaarlijk."

En de ontwikkelingen gaan snel. "Er zijn nu dingen mogelijk die een halfjaar geleden nog niet konden. En over een halfjaar tot een jaar kun je waarschijnlijk niet meer met het blote oog zien of een filmpje een deepfake is", stelt Gevers.