Hoewel Facebook met regelmaat onder vuur ligt over privacy-onderwerpen, start het bedrijf toch met een nieuwe, nogal privacygevoelige dienst: Facebook Dating. In de VS en een aantal andere landen is de dienst nu gestart, Europa volgt begin 2020.

Dat meldt het socialmediabedrijf op zijn blog. Met het oog op privacy schrijft de Chief Privacy Officer daarom dat "veel mensen Facebook al gebruiken om relaties aan te gaan. Daarom hebben we Facebook Dating gebouwd om mensen te helpen mensen te vinden met wie ze misschien willen uitgaan. Privacy is extra belangrijk als het gaat om dating en daarom hebben we experts in privacy en consumentenbescherming en gezorgd voor ingebouwde privacybescherming in de kern van Facebook Dating."

Met Facebook Dating-profiel worden alleen voornaam en leeftijd meegestuurd vanaf je Facebook-profiel. Voor alle andere informatie, zoals geslacht, interesses, foto's en meer, kies je zelf of je die wilt delen. Ook zal in je tijdlijn niet te zien zijn of je Dating gebruikt, je Facebook-vrienden worden ook niet voorgesteld als potentiële match en je kunt kiezen of je wel of niet gekoppeld wilt worden aan vrienden van vrienden.

Volgens Facebook maakt Facebook Dating het eenvoudiger om liefde te vinden door wat je leuk vindt. "Het helpt je om betekenisvolle relaties te beginnen door dingen die je gemeen hebt, zoals interesses, evenementen en groepen. Het kost je geen datingprofiel en geeft je een meer authentieke kijk op wie iemand is."

Je kunt ook je Instagram-berichten rechtstreeks in je Facebook Dating-profiel te integreren en je kunt je Instagram-volgers aan zogenaamde 'Secret Crush'-lijsten toe te voegen, naast Facebook-vrienden. Tegen het einde van het jaar zal het ook mogelijk worden om je Stories op Facebook en Instagram aan je dating-profiel toe te voegen.