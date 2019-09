KPN is met ingang van 1 september gestopt met de dienstverlening voor ISDN en gaat stapsgewijs lijnen afsluiten. In het eerste kwartaal van 2020 moeten alle lijnen opgeheven zijn.

Door de komst van breedband internet is ISDN overbodig geworden. Sindsdien is de markt voor vaste telefonie ook grotendeels overgegaan naar bellen via internet (Voice over IP, Hosted Voice) en mede daarom beëindigt KPN de ISDN dienst per 1 september 2019. KPN heeft de afgelopen jaren de klanten die nog gebruikmaken van ISDN geïnformeerd en een groot deel is inmiddels overgestapt op een alternatief.

KPN heeft voor alle telecomaanbieders en daarmee ook voor de nog actieve ISDN-klanten een beperkte coulance periode in het leven geroepen zodat gebruikers alsnog de overstap kunnen maken. KPN start vanaf 1 september met het gefaseerd opheffen van de ISDN-lijnen en verwacht dat in het eerste kwartaal van 2020 alle lijnen zullen zijn opgeheven, daarna is ISDN als dienst niet meer beschikbaar.

Over ISDN

ISDN staat voor Integrated Services Digital Network en is een digitale communicatietechniek voor telefonie die begin jaren negentig door KPN werd geïntroduceerd. Het belangrijkste onderscheid tussen ISDN en een analoge aansluiting is de digitale signaaloverdracht vanaf de centrale. Dit maakte het mogelijk om klanten over een enkele aansluiting twee 64 kbps kanalen met hoge kwaliteit te bieden. Daarmee bleek ISDN ten tijde van de opkomst van het internet een goede oplossing om te bellen en te internetten over dezelfde lijn. Ook maakte ISDN het mogelijk om meerdere nummers op een aansluiting te hebben. ISDN werd dan ook vooral populair onder zakelijk klanten.

Voor de uitfasering van ISDN 15/20/30 verbindingen, wat technisch weer anders in elkaar steekt, is gekozen om dit later te doen, te weten op 1 oktober 2021.