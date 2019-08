Al langere tijd wordt er door veel Apple-liefhebbers reikhalzend uitgekeken naar met moment waarop Apple zijn nieuwe iPhones en de releasedatum van iOS 13 bekend zou maken. Dat gaat op dinsdag 10 september gebeuren.

Verwachte aankondigingen

Zoals gezegd wordt verwacht dat Apple op die datum drie nieuwe iPhones aankondigt: de 5,8inch iPhone 11, de 6,5inch iPhone 11 en de iPhone XR 2019. Ook wordt waarschijnlijk de nieuwe Apple Watch Series 5 gepresenteerd met betere specificaties en meer gezondheidsfuncties. Ook op softwaregebied zijn er de nodige aankondigingen: zo zal duidelijk worden wanneer iOS 13, iPadOS 13, macOS Catalina, watchOS 6 en tvOS 13 beschikbaar zullen komen, naar alle waarschijnlijkheid op 16, 17 of 18 september. Ten slotte zal er ook nieuws komen over Apple TV Plus en Apple Arcade.

Live meekijken

Het event vindt wederom plaats in het Steve Jobs Theater op het Apple Park en door Tim Cook worden gepresenteerd. Net als voorgaande jaren kun je het event live volgen, op de event-pagina van Apple kun je dit iPhone-event al in je kalendar zetten.