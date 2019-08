Mobiele telefoons, elektrische auto’s, laptops en de afstandsbediening van je televisie: dit zijn slechts enkele voorbeelden van elektronische apparaten die zonder batterijen nooit gebruikt kunnen worden. Batterijen spelen al heel wat jaren een rol in ons dagelijkse leven. Ze brengen niet alleen elektronische apparaten tot leven, maar maken ons leven ook nog eens een stuk gemakkelijker. Toch is er de afgelopen jaren een duidelijke omslag te bespeuren. De toekomst van batterijen leek immers een tijd onzeker. Voor de omslag naar duurzame energiebronnen waren ook andere batterijen nodig. Inmiddels lijken we het antwoord gevonden te hebben: oplaadbare batterijen zijn de toekomst!

Nederlanders kiezen massaal voor duurzaam

Uit diverse onderzoeken van de Consumentenbond blijkt dat Nederlanders steeds vaker voor duurzaam kiezen. Inmiddels is iedereen op de hoogte van de noodzaak om op duurzame energiebronnen over te stappen. Van de aanschaf van zonnepanelen tot het installeren van een warmtepomp: de consument gaat massaal overstag!

Natuurlijk hoeft men niet direct aan ingrijpende veranderingen in huis te denken om een verschil te maken. Volgens Milieu Centraal kun je ook door een verandering in het gebruik van batterijen en accu’s een groot verschil maken. Hierbij geldt voornamelijk dat oplaadbare batterijen enorm gunstig kunnen zijn voor het milieu. Dit geldt vooral bij apparaten waarvan de batterijen veelvuldig vervangen moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het speelgoed van je kinderen of een spelcomputer. Oplaadbare batterijen zijn dan een goede investering. Het scheelt niet alleen een heleboel wegwerpbatterijen wat gunstig is voor het milieu, maar na ongeveer 6 keer opladen heb je de aanschafprijs van de batterijen alweer terugverdiend.

Efficiënt met oplaadbare batterijen omgaan

Wil jij ook graag de voordelen van oplaadbare batterijen ervaren? Dan is het belangrijk dat je weet hoe je zo efficiënt mogelijk met jouw batterij moet omgaan. Hiervoor geven wij enkele tips:

- Wacht nooit met opladen totdat de batterij helemaal leeg is. Vroeger werd dit juist aangeraden omdat de capaciteit van de batterij anders achteruit ging, maar inmiddels is dit helemaal niet nodig. Dit gold namelijk enkel voor de Nikkel-cadmium batterijen. Deze konden ‘lui’ worden als je ze te snel op de oplader plaatste. Inmiddels worden deze batterijen vrijwel niet meer gemaakt en heeft het te laat opladen van de huidige batterijen enkel nadelige gevolgen. Leg jouw batterijen daarom altijd al aan de oplader als er nog ongeveer 40% vermogen over is. Zo gaat de batterij uiteindelijk veel langer mee.

- Laat de stekker van de oplader niet continu in het stopcontact zitten. Dit vreet niet alleen ongemerkt veel stroom, maar het is ook nog eens niet goed voor je batterijen. Doe de stekker daarom alleen in het stopcontact tijdens de laadtijd en zorg dat deze weer tijdig verwijderd wordt.

- Je kunt er beter voor kiezen om de batterijen regelmatig op te laden dan dat je deze telkens leeg laat lopen en alles in één keer doet. Regelmatig opladen verhoogt de levensduur van jouw batterijen.

- Wil je de batterijen de komende tijd niet meer gebruiken? Bewaar deze dan op een droge en koele plek en zorg ervoor dat de batterijen halfleeg zijn. Zodra je deze leeg of met een volledige accu opbergt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de capaciteit en levensduur.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Conrad.