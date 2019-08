Nieuwe tijdlijn

Sinds 2015 kun je een tijdlijn in Google Maps bekijken met een overzicht van plaatsen die je die dag hebt bezocht inclusief het vervoersmiddel waarmee je naar een andere plek reist en hoe lang je er over gedaan hebt.

De tijdlijn is gebaseerd op je locatiegeschiedenis en voegt ook foto's vanuit Google Foto's automatisch op het juiste tijdstip aan de tijdlijn toe. Sinds 2017 kun je op de detailpagina van een bedrijf ook zien wanneer je er voor het laatst bent geweest.

Deze tijdlijn in Google Maps is begin augustus uitgebreid met extra informatie waardoor je gerichter op zoek kunt gaan naar plekken die je hebt bezocht. Je kunt deze nu gebruiken om je te herinneren aan dat geweldige restaurant of die toffe winkel waar je vintage spullen op de kop tikte.

Deze nieuwe optie is nu te zien in Google Maps. Open hiervoor 'Mijn tijdlijn' in Maps via het zijmenu (drie streepjes). Normaliter vind je hier een overzicht per dag waarbij je terug in de tijd kunt gaan door een datum te kiezen via de agendaknop bovenin. Nu is dit overzicht uitgebreid me extra opties 'Plaatsen', 'Steden' en 'Wereld'. Deze extra opties geven een overzicht van alle locaties die je in een land of stad hebt bezocht opgedeeld in categorie├źn, zoals restaurants, winkels, attractieparken, hotels en luchthavens.

Plaatsen, steden en wereld

Je kan via deze opties dus filteren op bezochte 'Plaatsen' zoals attracties, winkels, luchthavens et cetera.

De optie 'Steden' geeft een beknopt overzicht van het aantal bezochte plaatsen per stad. Als je hier op een stad tikt, kom je gelijk in de kaartweergave terecht, waar de bezochte plekken weergegeven worden. Hier kun je tevens filteren op soort, meest recent en meest bezocht. De bezochte plekken kun je hier ook aan een lijst toevoegen, het bezoek bekijken of juist verwijderen uit je tijdlijn.

De knop 'Wereld' doet in feite hetzelfde als 'Plaatsen' alleen zie je hier eerst een beknopt overzicht van het aantal bezochte plaatsen per land. Daarna kun je filteren op stad en dezelfde opties als hierboven bekijken.